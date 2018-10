Elite sbarca in Usa,accordo con JobsOhio

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Elite e JobsOhio, l'agenzia per lo sviluppo dello Stato Usa, hanno siglato un accordo di collaborazione per esportare Oltreoceano il modello di sviluppo del programma internazionale del gruppo London Stock Echange.

L'accordo, firmato dall'amministratore delegato di Elite Luca Peyrano e Valentina Isakina, omologa in JobsOhio, prevede il coinvolgimento di imprese americane in iniziative di crescita e di promozione internazionale sulla scia di quanto realizzato da Elite con oltre 900 aziende in 32 Paesi del mondo. "L'Ohio ha molte analogie con "l'Italia - spiega Peyrano, con una forte presenza di Pmi, un elevato grado di istruzione, la presenza di diverse multinazionali e di servizi finanziari evoluti".

Analogie sottolineate anche da Isakina, che indica come l'Ohio è "la settima economia negli Usa, ha lo stesso Pil della Svizzera e il 21/o Pil del mondo". Obiettivo di Elite e di JobsOhio, spiegano Peyrano e Isakina, è di arrivare a "20 adesioni entro la fine di quest'anno".