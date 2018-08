Borsa:Milano in calo,giù Tenaris e Poste

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - La Borsa di Milano (-0,8%) amplia il calo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei che risentono dei timori per l'ipotesi di nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Stabile lo spread tra Btp e Bund che in avvio di giornata si è attestato a 230 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,78%.

A Piazza Affari giù Tenaris (-4,5%) e Poste (-3,95%).

Andamento negativo per i titoli finanziari con Mps, Banca Mediolanum e Unicredit (-1,5%), Banco Bpm (-1,4%), Intesa e Bper (-1,3%). Male anche Ubi (-1%), dopo la cessione di un portafoglio da 2,75 miliardi di crediti deteriorati.

In calo Fca (-1,9%), Cnh (-1,2%) ed Exor (-1,8%) mentre è in controtendenza Ferrari (+1,2%). Giù Tim (-1,2%) e Mediaset (-0,7%). In positivo Snam e Luxottica (+0,5%) e Fineco (+0,3%).