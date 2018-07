Victoria's Secret in crisi, vendite giù

Le vendite di Victoria's Secret, il popolare marchio di lingerie, calano in giugno scendendo dell'1%. E gli analisti suonano l'allarme: ''è finita'' per il gruppo alle prese - afferma Randal Konik di Jefferies - con un ''forte calo del traffico, e perdite di quote di mercato''. Il calo di Victoria's Secret pesa sui titoli di L Brand, la società che la controlla e che perde in Borsa l'11%, in quello che è il calo intraday maggiore dal primo marzo.