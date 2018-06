Borsa Europa 'reagisce' dopo timori dazi

I mercati europei 'reagiscono' alle vendite. Dopo i ribassi dei giorni scorsi per i timori legati alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, i listini del Vecchio Continente rimbalzano e salgono tutti. Londra cresce di un punto percentuale, Madrid dello 0,98%, Milano dello 0,88% e Francoforte dello 0,4%. Euronext, in una nota, comunica di aver risolto i problemi che impedivano di pubblicare l'andamento degli indici delle Borse di Parigi, Lisbona e Bruxelles. Il listino francese avanza dello 0,18%. L'euro si mantiene in area 1,15 dollari. Lo spread tra btp e bund è in calo e si attesta sui 214 punti.