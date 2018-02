Tim, ispezione Antitrust su Cassiopea

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E' in corso un'ispezione dell'Antitrust nella sede di Tim. Gli ispettori dell'autorità, accompagnati dal nucleo speciale della Guardia di Finanza che opera presso di loro, sarebbero al lavoro per acquisire elementi per verificare l'esistenza di un abuso di posizione dominante sul progetto Cassiopea, ora sospeso, che riguarda gli investimenti in fibra nelle aree a fallimento di mercato. La verifica riguarda una possibile strategia messa in atto per escludere dal mercato Open Fiber, impedendo l'accesso al mercato della rete in fibra ai concorrenti.