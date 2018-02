Tim: Antitrust amplia procedimento fibra

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'Antitrust ha esteso l'oggetto del procedimento avviato nel giugno dello scorso anno nei confronti di Tim "per accertare possibili violazioni all'art. 102 Tfue (abuso di posizione dominante, ndr), in relazione alla possibile strategia abusiva volta a ostacolare l'ingresso del nuovo concorrente infrastrutturale nei servizi di comunicazione a banda ultralarga". Lo annuncia l'Antitrust in una nota, spiegando che "sembra emergere un ulteriore comportamento anticoncorrenziale" sui prezzi all'ingrosso.