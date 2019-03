Hit parade, Ligabue ancora re con Start

Ligabue si conferma in testa alla classifica dei dischi più venduti della settimana con Start, il suo dodicesimo album d'inediti che conquista anche il terzo posto tra i vinili secondo le rilevazioni Fimi/GfK.

Esordisce secondo il rapper romano Nayt con il suo Raptus 3 terzo capitolo della trilogia iniziata nel 2015. Al terzo posto ancora rap con MM Vol.3, terzo capitolo della sua mixtape-saga di MadMan, in salita dal 35/o posto. Quarta piazza per Salmo, in discesa dal podio. Slitta quinto Peter Pan di Ultimo, in attesa del nuovo album del giovane cantautore, a ormai più di un anno dalla sua uscita. Debutta sesta Paola Turci con Viva da morire, il suo nuovo album che contiene dieci canzoni tra cui L'ultimo ostacolo apprezzatissimo a Sanremo. Al settimo posto c'è il rapper Lazza con Re Mida.

Il vincitore di Sanremo, Mahmood, è ottavo con Gioventù Bruciata e saldamente primo tra i singoli con Soldi. Al nono posto della classifica degli album e al primo di quella dei vinili esordisce Hype Aura, album di debutto del duo rap ticinese Coma_Cose. Chiude la top la colonna sonora di Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen.

1) START, LIGABUE (ZOO APERTO/WM ITALY-WMI)

2) RAPTUS 3, NAYT (JIVE-SONY)

3) MM VOL. 3, MADMAN (TANTA ROBA/ISLANDUNIVERSAL MUSIC)

4) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

5) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

6) VIVA DA MORIRE, PAOLA TURCI (WM ITALY-WMI)

7) RE MIDA, LAZZA (333 MOB/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) GIOVENTÙ BRUCIATA, MAHMOOD (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) HYPE AURA, COMA_COSE (ASIAN FAKE-SONY)

10) BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.), QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) SOLDI, MAHMOOD (ISLAND-UNI)

2) CON CALMA, DADDY YANKEE FEAT. SNOW (VIRGIN-UNI)

3) MADEMOISELLE, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNI)

4) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR-UNI)

5) CALMA (REMIX),PEDRO CAPà FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

Questa la classifica dei vinili:

1) HYPE AURA, COMA_COSE (ASIAN FAKE-SONY MUSIC ENTERTAINMENT)

2) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) START, LIGABUE (ZOO APERTO/WM ITALY-WMI)

4) A VOLTE RITORNO, LOU X (RCA RECORDS LABEL-SONY MUSIC

ENTERTAINMENT)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

Queste infine le compilation:

1) SANREMO 2019 (WM ITALY-WMI)

2) MUSICA DA GIOSTRA, VOL. 6 (DANCEONLINE-SONY)

3) THE GREATEST SHOWMAN (O.S.T.) (ATLANTIC RECORDS-WMI)

4) TOP HITS 2019 (DO IT YOURSELF-SONY)

5) RADIO ITALIA LOVE 2019 (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY)