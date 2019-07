Dalla Vedova Nera agli Eterni, la Marvel a San Diego

Al Comic-Con di San Diego la Marvel Studios ha dato il via alla quarta fase presentando film e serie tv in programma. Tra i prossimi film Marvel/Disney ad arrivare, dopo Spider-man - Far from home: Vedova Nera, The Eternals, Doctor Strange 2, Black Panther 2 e I Guardiani della Galassia 3.

Scarlett Johansson tornerà definitivamente nel ruolo di Black Widow nel film a lungo atteso. A soli 30 giorni dall'inizio della produzione, Johansson ha presentato il teaser footage di un combattimento corpo a corpo a Budapest. Black Widow sarà anche la star di "Stranger Things" con David Harbor, Rachel Weisz e Florence Pugh.

Angelina Jolie ha sorpreso i fan al San Diego Comic-Con Saturday insieme al cast del prossimo film 'The Eternals' (SCHEDA ANSA CINEMA), annunciato per il 6 novembre 2020. Jolie è stata raggiunta sul palco da altri membri del cast Richard Madden, Kumail Nanjiani, Bryan Tyree Henry e Salma Hayek, oltre alla regista Chloe Zhao. Jolie ha detto di avere già cominciato l'allenamento per un film 10 volte più difficile delle altre pellicole d'azione che ha interpretato.

"Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli" (SCHEDA ANSA CINEMA), nelle sale il 12 febbraio 2021, sarà il secondo film principale della fase quattro dei Marvel Studios. L'attore Simu Liu è stato scelto per condurre "Shang-Chi" ide Awkwafina. L'attore cinese Tony Leung interpreta il mandarino mentre il regista e Destin Daniel Cretton è alla regia. Annunciato anche il sequel di Doctor Strange "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" per il 7 maggio 2021. Scott Derrickson sta tornando a dirigere le stelle di Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen. Il pubblico ha anche cantato tanti auguri a Cumberbatch.

In futuro Thor sarà una donna interpretata da Natalie Portman nel quarto capitolo della serie sul dio del tuono. Lo ha annunciato il regista Taika Waititi. Portman ha interpretato il personaggio di Jane nei primi due film di Thor. Anche Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Waititi hanno rivelato il titolo e il logo. "Thor: Love and Thunder" è pronto per l'uscita il 2 novembre 2021.

Infine il due volte vincitore del premio Oscar Mahershala Ali sarà "Blade". Nessuna indicazione sulla data del film nè sul regista. Sul palco anche altre stelle della Marvel Cinematic Universe come Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen e Jeremy Renner per ricordare le imminenti serie tv di Disney + "Hawkeye", "Falcon e il soldato d'inverno", "WandaVision", "Loki" e la serie animata "What If ... "