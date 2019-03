Incassi, trionfa Captain Marvel

Captain Marvel, il film di Anna Boden e Ryan Fleck con Brie Larson e Samuel L. Jackson, dopo aver sbancato i box office di tutto il mondo, trionfa anche in Italia. Le gesta dell'eroina Marvel hanno raccolto un totale di 4 milioni 856 mila euro (4 milioni 73 mila solo nel week end) con media 5.270 euro su 773 sale.

Al secondo posto resta stabile Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, in sala da 6 settimane e rilanciato dagli Oscar, che ha incassato altri 742 mila euro per un totale di 8 milioni 397 mila euro. La media è di 2116 euro per 351 copie.

Le altre nuove uscite della settimana sono il sequel della storia della famiglia Verneuil in Non sposate le mie figlie 2 che si piazza al terzo posto con 607 mila euro; il cartoon Asterix e la pozione magica quinto con 340 mila euro e I villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio nono con 275 mila euro (con la media di 2313 euro su 119 sale).