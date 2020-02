Oscar: il museo dell'Academy aprirà il 14 dicembre

Il Museo dell'Academy a Los Angeles, disegnato da Renzo Piano, aprirà il 14 dicembre 2020, a otto anni dal varo del progetto. Lo ha annunciato Tom Hanks durante la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Il museo, per celebrare il cinema e la sua storia, si trova all'incrocio tra Wilshire Boulevard e Fairfax Avenue, sulla cosiddetta "Museum Row" nel quartiere di Miracle Mile di Los Angeles, vicino ad altri musei di rilievo come il Los Angeles County Museum of Art (LACMA), il museo dell'automobile Petersen Automotive Museum, il museo di architettura e design A+D Architecture & Design Museum, il museo di arte popolare e artigianato Craft and Folk Art Museum e il sito preistorico e paleontologico dei La Brea Tar Pits.