A Brera Caravaggio dialoga con Rembrandt

Caravaggio e Rembrandt si incontrano, alla Pinacoteca di Brera di Milano, attraverso due capolavori della storia dell'arte esposti per la prima volta insieme.

I maestri della luce, in occasione dell'ottava puntata dei "Dialoghi" fra capolavori voluti dal direttore James Bradburne, si confronteranno attorno alla 'Cena in Emmaus', una delle opere più importanti di Caravaggio custodita nelle sale della Pinacoteca (appena rientrata dalla mostra parigina al Musee Jacquemart-André) e anche tra i soggetti più famosi del maestro olandese, che dipinse il Cristo nella sua 'Cena dei pellegrini di Emmaus' a soli 23 anni a Leyda, paese protestante dove era proibito dipingere il volto di Gesù.

Per tre settimane, da oggi al 24 febbraio, i visitatori potranno vedere un "confronto mai visto e inedito, un'occasione unica - ha spiegato la storica dell'arte Letizia Lodi durante la presentazione alla stampa - perché nelle tante altre mostre realizzate sui due artisti nel mondo ad Amsterdam, Parigi o New York, non erano mai stati esposti e messi a confronto questi due capolavori".

L'opera di Rembrandt è un prestito in arrivo dal Musée Jaquemart-André di Parigi, frutto di uno scambio tra la Pinacoteca di Brera e il museo francese delle due opere che ora sono l'una vicina all'altra. In Francia la Cena in Emmaus ha fatto parte di una mostra sul 'Periodo romano di Caravaggio. I suoi amici e i suoi nemici'.

"Questo dialogo è un perfetto esempio del perché i musei dovrebbero prestare i loro capolavori in circostanze eccezionali" ha detto il direttore Bradburne.

"Per tre settimane Milano avrà l'opportunità di vedere due maestri uno accanto all'altro, interpreti dello stesso tema in modi diversi", ha sottolineato il direttore. Le mostre sono anche "un'occasione di studio per crescere le nostre conoscenze sulle opere - ha spiegato il restauratore Andrea Carini -, tanto che in una recente indagine riflettografica a raggi infrarossi abbiamo scoperto con grande sorpresa che sul lato sinistro della composizione della cena in Emmaus c'era un paesaggio, che Caravaggio ha poi deciso di coprire".