Miss Italia: Carlotta, reginetta già abituata allo showbiz

Con Carlotta Maggiorana, che nella scheda di iscrizione si definisce "modella e attrice", si chiude l'era della 'ragazza della porta accanto' che diventa Miss Italia? Se lo sono chiesti in molti quando la corona è stata posata sulla testa della 26enne marchigiana, in diretta su La7 al termine di una maratona televisiva durata oltre 4 ore condotta da Francesco Facchinetti insieme a Diletta Leotta negli studi di Infront Italy. Valletta di Paolo Bonolis ad 'Avanti un altro', con Gerry Scotti a 'Paperissima' e impegnata in tv per il mondiale Superbike 2016, Carlotta, originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), vanta nel suo curriculum anche ruoli, seppure piccoli, nei film 'Tree of life' con Brad Pitt e Sean Penn e in 'Un Fantastico via vai' di Leonardo Pieraccioni oltre che nella fiction 'Onore e rispetto'.

L'articolo 8 del regolamento di Miss Italia elenca, tra i requisiti, la necessità di non avere avuto ruoli da protagonista in tv o al cinema e quindi le piccole partecipazioni di Carlotta non destano sospetti sulla legittimità della sua elezione. Il suo curriculum resta tuttavia inconsueto nell'albo d'oro del concorso. La patron Patrizia Mirigliani spiega che, da quando l'età di partecipazione è stata alzata a 30 anni, capita più spesso che le ragazze abbiano già avuto piccole esperienze nello spettacolo e fa notare come anche i profili social personali ormai rappresentino una vetrina importante per alcune candidate.

"La mia caratteristica è l'umiltà", ripete Carlotta, che è nata a Montegiorgio (Fermo), è alta 1,73, ha capelli e occhi castani e, dopo aver vissuto e studiato dalle suore domenicane a Roma, si è sposata un anno fa con il costruttore Emiliano Pierantoni, suo fidanzato da alcuni anni. L'altro suo punto forte, dice, è "il portamento" che le deriva dal diploma conseguito all'Accademia Nazionale di Danza.

Quarta Miss Italia nella storia delle Marche, Carlotta ha battuto, nella volata finale a due, Fiorenza D'Antonio, eletta Miss Italia Social 2018. La finale di Miss Italia 2018 (h. 22.00 - 25.29) ha conquistato complessivamente su La7 e La7d il 5,74% di share con 6.741.990 contatti registrati per tutta la serata, e picchi dell'11,81% con 1.082.934. Ottimi riscontri anche sui social: l'hashtag #missitalia si è posizionato in prima posizione nei trend topic italiani su Twitter dalle 23.00 fino a questa mattina, mentre la diretta in streaming web su La7.it ha registrato una crescita del 45% rispetto alla passata edizione.

Terza a Miss Italia si è classificata Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba, che ha vinto anche il titolo Miss Ethos Profumerie 2018.