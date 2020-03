Coronavirus, dimessa dallo Spallanzani la coppia di cinesi

"Da oggi la coppia di cinesi lascia definitivamente lo Spallanzani e sarà trasferita al San Filippo neri per far completare la riabilitazione neuromotoria alla donna". Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ai microfoni di Sky. "E' una notizia positiva che deve rendere orgogliosi tutti gli operator sanitari italiani", ha aggiunto. I coniugi cinesi, provenienti da Wuhan, arrivati in Italia per turismo sono stati i primi ad essere ricoverati in Italia, a fine gennaio, perchè positivi al coronavirus.