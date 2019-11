Esperti Apple all'Educational Day

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Gli insegnanti a lezione per imparare a usare il linguaggio delle nuove tecnologie e la didattica digitale, preziosi alleati per trasmettere ai giovani le soft skills indispensabili per il loro futuro. In cattedra con Synesthesia gli esperti di Apple, provenienti da realtà di eccellenza italiane. E' l'Educational Day, organizzato nell'ambito dello Swift Heroes, che riunisce al Lingotto alcune delle personalità più importanti nel mondo dell'educazione digitale. Presenti centoventi docenti e dirigenti delle scuole torinesi di ogni ordine e grado, che partecipano a workshop interattivi e immersivi per sperimentare e toccare con mano nuove opportunità legate all'uso della tecnologia nella didattica, con strumenti sofisticati come robot e droni.

"Molti ragazzi faranno lavori che oggi non esistono e quindi è fondamentale avere un approccio nuovo della didattica, l'insegnamento frontale non è più sufficiente. Servono competenze versatili e tanta creatività", spiega Francesco Ronchi, ceo di Synesthesia.