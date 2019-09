Dorian: Trump insiste su Alabama, mostra mappa 'modificata'

Il presidente americano Donald Trump ha mostrato ieri quella che è stata definita dai media una mappa "modificata" della prevista traiettoria dell'uragano Dorian per dimostrare che tra gli Stati a rischio negli Usa c'e' anche l'Alabama, come aveva affermato più volte nei giorni scorsi.

Secondo quanto riporta oggi la Cnn, che mostra il video di Trump nello studio ovale con la mappa incriminata, l'area che copre una parte dello Stato dell'Alabama è stata delineata successivamente con un pennarello nero.

Trump ha sostenuto che quella era la mappa ufficiale con la previsione originale della traiettoria dell'uragano, ma la Cnn commenta che un'immagine simile pubblicata la settimana scorsa dalla stessa Casa Bianca non prevedeva alcun impatto della perturbazione su quello Stato.

Un funzionario della Casa Bianca ha ammesso alla Cnn che l'area sopra l'Alabama è stata aggiunta a mano e che non era inclusa nella mappa originale. Non è chiaro però se lo stesso presidente ha deciso di modificare la mappa.

Nei giorni scorsi i media avevano criticato Trump per avere incluso l'Alabama negli Stati a rischio: successivamente, il presidente era stato corretto su Twitter dalla Federal Management Emergency Agency, costretta a precisare che l'Alabama non era in pericolo.