Arriva Dorian in South Carolina evacuato un milione di persone

Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano Dorian.

L'ordine riguarda circa un milione di persone. Intanto è stato chiuso l'aeroporto di Palm Beach, in Florida, dove l'uragano è atteso fra lunedì e martedì. Al momento non è previsto un impatto diretto, ma si muoverà vicino alla costa atlantica della Florida fra forti venti e piogge. L'aeroporto di Palm Beach è nell'area dove si trova Mar a Lago, il resort di Donald Trump che è sotto ordine di evacuazione obbligatoria.

Dorian vicino alle Bahamas, venti superiori a 280 kmh