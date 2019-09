Anziana uccisa:figlio non risponde a gip

(ANSA) - CETONA (SIENA), 5 SET - Arresto convalidato per Angelo Del Ticco accusato di omicidio volontario pluriaggravato per aver ucciso a calci e pugni la madre 84enne nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Cetona (Siena). L'udienza di convalida si è svolta nel carcere di Santo Spirito dove l'uomo è detenuto. Secondo quanto si apprende il figlio della vittima si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Sia il difensore dell'uomo, Francesca Triaca sia il pm Siro De Flammineis titolare dell'inchiesta hanno richiesto ulteriori accertamenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni.