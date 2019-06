Multato per finestrino aperto, "assurdo"

(ANSA) - ALGHERO, 28 GIU - "Mi sembra tutto così assurdo". Il turista multato ad Alghero per aver lasciato aperto il finestrino del suo Suv Mercedes con la motivazione "istiga al furto", si chiama Renato Ricci. Nato a Sassari, 77 anni, vive a Superga, periferia di Torino, da sessant'anni. Dopo essersi consultato con l'avvocato, e constatato che non c'è alternativa a quel che prescrive il codice della strada all'articolo 158, ha pagato la multa entro i cinque giorni che garantiscono uno sconto: 29 euro anziché 41. Ma la notizia di quella contravvenzione ha fatto il giro d'Italia e lui è in qualche modo ripagato, perché si sente vittima di "un eccesso di zelo, troppa severità, non capisco proprio - spiega ai giornalisti - Mi chiedo cosa dovrebbe succedere a chi ha una moto o una decapottabile".

Artista giramondo, scenografo, insegnante, titolare di una bottega di restauro, da bambino veniva in vacanza ad Alghero e ora che è in pensione ha acquistato un appartamento in centro storico.