A processo ex direttore degli Innocenti

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - L'ex direttrice generale dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, secolare istituzione dedicata all'infanzia, Annamaria Bertazzoni, è stata rinviata a giudizio a Firenze per un'inchiesta che riguarda, tra l'altro, i lavori di ampliamento e ristrutturazione del museo dell'ente. Le accuse sono di abuso d'ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. A processo anche Alessandro Romolini, supporto del responsabile unico del procedimento, per concorso in falso ideologico, e Aldo Fortunati, per falso ideologico di privato in atto pubblico. Invece il gup ha assolto il direttore dei lavori Carlo Terpolilli che aveva ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato. Prima udienza il 10 settembre.

Per l'accusa, Bertazzoni dopo aver affidato a uno studio di architetti il progetto esecutivo e aver verificato errori, invece di attivare procedure per la soluzione dei problemi a carico del progettista avrebbe approvato due varianti con ulteriori spese a carico degli Innocenti per circa 650.000 euro.