Horse Angels,lieto fine cavalli Delta Po

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - I cavalli abbandonati nel Delta del Po "hanno rischiato di trovarsi su un terreno venduto" e con un "nuovo acquirente che non li voleva", mentre ora "possiamo dire che per loro c'è un lieto fine" e "dopo mesi di ripetuti appelli per cercare qualcuno che li adottasse" ora una casa per loro finalmente c'è ed è nel Polesine (Rovigo). Così Roberta Ravello, portavoce di Horse Angels, spiega le ragioni che hanno portato l'associazione, che per sei mesi ha curato e mantenuto i cavalli in qualità di custode giudiziale, a ricollocarli presso una società, la Giona, che avesse "un progetto compatibile" e "sostenibile" con la storia degli stessi cavalli.

Sui cavalli del Delta del Po, che ora sono in tutto 26 compresi alcuni puledri nati negli ultimi mesi, si erano accesi i riflettori nel novembre scorso con la morte di stenti di alcuni di loro.