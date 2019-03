Pza S.Carlo,banda spray vuol patteggiare

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Vuole patteggiare la maggior parte dei componenti della cosiddetta 'banda dello spray', il gruppo di giovanissimi torinesi di origini magrebine che fra l'altro colpì in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 scatenando il panico tra la folla di tifosi radunata per seguire su maxischermo la finale di Champions League. Gli imputati sono dieci e sono chiamati a rispondere, a vario titolo, di furti e rapine messe a segno in diverse località italiane e straniere tra cui Londra, Zurigo e Berna: i fatti di Piazza San Carlo sono però oggetto di un processo separato a quattro di loro.

All'udienza preliminare, cominciata stamani a Torino, sono cominciate, tra gli avvocati difensori e i pubblici ministeri della procura, le discussioni sulla quantificazione della pena: si parla, secondo quanto si è appreso, di poco meno di cinque anni per le posizioni considerate più gravi.