Miur: al via le domande di mobilità per il personale docente

Al via da oggi e fino al 5 aprile 2019 la possibilità per il personale docente di presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico. Le indicazioni sul sito del Miur.

Per il personale educativo le istanze potranno essere presentate dal 3 al 28 maggio 2019. Per il personale Ata le istanze potranno essere presentate dall'1 al 26 aprile 2019.

Per la mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali la presentazione delle domande è stabilita dal 12 marzo al 5 aprile 2019.

Per gli insegnanti di religione cattolica le domande, infine, potranno essere presentate dal 12 aprile al 15 maggio 2019.