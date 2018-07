Nadia Toffa torna a pubblicare foto e sue notizie sui suoi social network. Era da un po' di tempo che i suoi follower aspettavano notizie, dopo la malattia che l'ha colpita. "Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini - scrive - semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così...solo per sentirsi meglio. Oggi sono in giro per Milano e vi ho pensati. Vi abbraccio fortissimo e vi auguro una buona giornata. Tanti baci. N."