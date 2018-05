Lo sfogo di Nadia Toffa: 'Ho una serie di sfighe'

Prosegue ed è molto dura la battaglia di Nadia Toffa contro il cancro. La conduttrice de Le Iene - la quale prosegue nonostante tutto la sua attvità professionale - ha ormai stabilito un filo diretto con i suoi fan attraverso i social, aggiornandoli su come la sua vita è cambiata. "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea - ha scritto la Toffa in uno sfogo su Instagram - . Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a inoltranza e 'Amici' di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio".