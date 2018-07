Terrorista torna libero e chiede asilo

(ANSA) - BARI, 21 LUG - Dovrà lasciare volontariamente entro sette giorni il territorio italiano il 46enne iracheno Majid Muhamad, destinatario di un foglio di via obbligatorio dopo aver scontato due condanne definitive per terrorismo internazionale e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e aver trascorso altri 44 giorni nel Cie di Restinco (Brindisi). Da ieri l'iracheno, che deve ancora scontare un'altra condanna a 5 mesi di reclusione per minacce aggravate a poliziotti fatte mentre era detenuto (pende la richiesta di affidamento ai servizi sociali) e che dopo l'ultima scarcerazione ha presentato richiesta di protezione internazionale per essere riconosciuto rifugiato, è di fatto un uomo libero sul territorio italiano con foglio di via. A quanto si apprende nei suoi confronti pende, inoltre, un'altra indagine per terrorismo da parte della Dda di Catanzaro, nell'ambito della quale nei mesi scorsi è stato interrogato diverse volte in carcere.