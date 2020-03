Restate a casa, audio sindaco di Catania

(ANSA) - CATANIA, 28 MAR - Tre pattuglie della Protezione civile del Comune di Catania stanno diffondendo, con un megafono, in tutto il territorio urbano, un messaggio registrato del sindaco Salvo Pogliese che invita i cittadini a rimanere a casa quale misura necessaria di contenimento del contagio del Coronavirus. "Cari concittadini - afferma il primo cittadino - ora più che mai si deve rimanere a casa. Si può uscire soltanto per motivate ragioni di salute, lavoro o necessità. Fermiamo il virus restando a casa. Fatelo per voi stessi e per i vostri familiari". (ANSA).