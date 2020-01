Fragalà: chiesti sei ergastoli

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - La Procura di Palermo ha chiesto la condanna all'ergastolo dei sei mafiosi imputati dell'omicidio del penalista Enzo Fragalà, aggredito a bastonate davanti al suo studio e morto dopo tre giorni di agonia nel febbraio 2010. Alla sbarra ci sono Antonino Siragusa, Francesco Arcuri, Francesco Castronovo, Salvatore Ingrassia, Paolo Cocco e Antonino Abbate.

L'inchiesta sul delitto Fragalà, in un primo momento archiviata, venne riaperta dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Chiarello che ha fatto il nome di mandanti ed esecutori materiali dell'aggressione al penalista. E ha indicato agli inquirenti il movente dell'agguato, poi sfociato in omicidio. Fragalà sarebbe stato ucciso su input del boss di Porta Nuova perché in più di una occasione avrebbe indotto i suoi clienti a collaborare con gli inquirenti.