Musica: Laila Biali in concerto per Brass in jazz a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - Dopo il grande successo del concerto di Christian Tumalan accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana, Brass in Jazz continua con il concerto di Laila Biali Trio che salirà sul palco dello storico Teatro Santa Cecilia di Palermo, venerdì 15 e sabato 16 novembre con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30. "Got to Love" sarà la performance che la giovane musicista proporrà al pubblico presente assieme a George Koller al contrabasso e Ethan Ardelli alla batteria. "Laila Biali possiede un talento emozionante, unico. Mi ha conquistato, ecco perché l'ammiro così tanto". L'entusiastica dichiarazione è di Sting perché è proprio come corista della celebre rockstar britannica che Laila Biali ha consumato le prime esperienze importanti su palchi di grande risonanza internazionale. E non è certo un caso che molti dei musicisti con cui in questi anni Biali ha collaborato, dal vivo e su disco, provengano proprio dalla band di Sting, compreso il batterista Ben Wittman che poi avrebbe sposato. Oltre al nome di Sting, il novero delle celebrità con cui l'artista canadese è stata in tour comprende anche Chris Botti, Paula Cole e Suzanne Vega. Nel suo rapido evolvere, la carriera di Biali ha annotato importanti aperture di festival e concerti sparsi nei cinque continenti. (ANSA).