Sindaco Orlando, bus gratis a Palermo per chi paga le tasse

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - Autobus gratis a Palermo per chi è in regola con il pagamento delle tasse comunali. La proposta è stata avanzata dal sindaco Leoluca Orlando nel corso di un incontro con i sindacati per fare il punto sulla situazione delle società partecipate, che versano in una situazione finanziaria critica. Orlando ha chiesto all'Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico in città, di fare una simulazione e di dargli quanto prima un report per capire la fattibilità dell'iniziativa.

La proposta è quella di garantire il trasporto pubblico gratuito a chi paga i servizi, cercando così di combattere l'evasione di tributi comunali, a cominciare dalla tassa sui rifiuti. La Tari ha infatti percentuali record di evasione: tra i residenti più di uno su tre è moroso, un dato ancora più alto riguarda gli esercizi commerciali.(ANSA).