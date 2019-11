Cimino (Amat), proposta Orlando su bus da studiare

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - "L'idea lanciata dal sindaco è suggestiva e molto interessante. E' logico che bisognerà studiare un percorso con l'amministrazione per arrivare a mettere a punto un sistema che potrà portare guadagni per l'Amat. Sarà necessario far bilanciare i conti. E in effetti, verrebbero meno i costi per la realizzazione dei biglietti e del personale impegnato nel settore, ma bisognerà anche recuperare risorse". Così Michele Cimino, amministratore unico di Amat, l'azienda del trasporto pubblico palermitano, commenta la proposta lanciata dal sindaco Leoluca Orlando di garantire il trasporto pubblico gratuito a chi è in regola con il pagamento delle tasse comunali.(ANSA).