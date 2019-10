Coppia spacciatori con 'pizzino' clienti

(ANSA) - CATANIA, 14 OTT - Carabinieri di Aci Sant'Antonio hanno denunciato un 25enne e la moglie 24enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti da un insolito andirivieni di giovani dalla casa della coppia, militari dell'Arma hanno eseguito una perquisizione sequestrando circa 10 grammi di cocaina e 5 di marijuana, oltre a 400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Oltre al materiale per confezionare 'dosi' gli investigatori hanno anche trovato un 'pizzino' sul quale erano riportati i soldi incassati da ciascun cliente che era identificato con un nome di fantasia come Dominik, Scimmia o 20 anni. (ANSA).