Aggredito da pitbull in piazza a Partinico,ferito gravemente

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - E' stato aggredito da un pitbull in piazza mentre si trovava a passeggio con il suo pastore tedesco. Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito al braccio in piazza Duomo a Partinico (Pa). L'anziano ha cercato di difendere il suo vane dall'aggressione del molosso. Nel tentativo di separare gli animali il pitbull lo ha morso al braccio provocandogli una profonda ferita. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Civico di Partinico dove è stato medicato. Il pitbull, risultato dai controlli un cane randagio, è stato catturato dagli agenti della polizia municipale che lo hanno portato in un canile convenzionato. (ANSA).