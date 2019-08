Lasciano cani in auto sotto il sole, denunciati

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - I carabinieri hanno denunciato tre giovani a Palermo per maltrattamento di animali. I militari, chiamati da tantissimi residenti, hanno trovato due cani chiusi in un furgone posteggiato sotto il sole in via Principe di Palagonia. I due animali abbaiavano e tentavano di uscire dal mezzo reso rovente dalle alte temperature. Gli animali sono stati liberati e rifocillati; i proprietari rintracciati e denunciati.(ANSA).