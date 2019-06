Sicilia: nasce nuovo gruppo centrodestra all'Ars

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - La nascita era stata preannunciata in qualche modo preannunciata sabato scorso a Palermo in occasione della convention di Diventerà Bellissima, il movimento del Governatore Musumeci, e adesso diventa realtà. All'Ars è stato depositato il documento di costituzione del gruppo parlamentare "Ora Sicilia, al quale aderiscono i deputati Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo. Che lasciano rispettivamente i gruppi di Forza Italia, Pd e Cantiere popolare-Mpa.

Un nuovo gruppo che, nelle intenzione dei promotori, dovrebbe costituire quella "terza gamba" del Centrodestra a guida leghista auspicata dallo stesso Musumeci e dal Governatore della Liguria Giovanni Toti. Il capogruppo sarà Luigi Genovese, figlio di Francantonio, ex Pd poi passato in Forza Italia, che già alle scorse europee si era schierato con la Lega in polemica con il leader azzurro in Sicilia Gianfranco Miccichè.(ANSA).