Sicilia: Romano, Musumeci chiarisca su nuovo gruppo all'Ars

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - "La costituzione di un nuovo gruppo all'Assemblea regionale - i cui due terzi facevano già parte di gruppi della maggioranza - fortemente sollecitato dell'assessore Razza, mette in discussione il principio di leale collaborazione tra i partiti che hanno eletto Nello Musumeci alla presidenza della Regione. Non si può non stigmatizzare quanto accaduto e chiamare il presidente Musumeci a un intervento chiarificatore per evitare l'apertura del mercato delle vacche al quale, sia ben chiaro, noi ci sottrarremo". Lo dice Saverio Romano, leader di Cantiere popolare. (ANSA).