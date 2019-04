Salvini, Lega ovunque è bene per Italia

(ANSA) - MOTTA SANT'ANASTASIA (CATANIA), 276 APR - "Vedere le piazze piene ieri a Bagheria, Monreale e a Caltanissetta mi ha riempito il cuore e mi ha confermato che la scelta di portare la Lega in tutta Italia e non solo in Lombardia, in Veneto e in Piemonte è stata giusta. Per la Lega, ma soprattutto per gli italiani ed è la ricompensa migliore al di là dei ministeri e dei sondaggi che posso avere". Lo ha detto Matteo Salvini a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. "Incontrando la gente vedo che c'è tantissimo orgoglio: la Sicilia e l'Italia sono orgogliose di essere tornate al centro dell'attenzione europea e mondiale - ha aggiunto - C'è voglia di cambiare l'Europa e di tornare a controllare l'agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo. Finalmente il Paese è tornato al centro e non è rimasto ai margini come accaduto coi Governi precedenti".