Europee: Salvini, dopo voto non crisi

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 26 APR - "No, cambierà l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini rispondendo a chi ha chiesto se dopo le elezioni europee, in Italia ci potrebbe essere una crisi di governo. Salvini è giunto a Gela, nel suo tour elettorale a sostegno del candidato sindaco della Lega, Giuseppe Spata, e di 4 liste a lui collegate per le amministrative che si terranno domenica prossima. Ad attenderlo, in un hotel-ristorante cittadino per un pranzo con l'ospite, c'erano oltre 400 persone tra candidati, consiglieri regionali, parlamentari e simpatizzanti. Venticinque euro la quota base per ciascuno, cui si aggiungevano le offerte volontarie per contribuire a coprire le spese della campagna elettorale.