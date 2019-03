Aereo caduto: direttore Parco,Tusa e il legame con Selinunte

(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 11 MAR - "Con Sebastiano Tusa se ne va uno dei più illuminati figli di Sicilia, uno dei più profondi pensatori carico di umanità che avrebbe potuto dare a questa terra mille e mille pagine ulteriori di sapere". Lo dice Enrico Caruso, direttore del parco archeologico di Selinunte, ricordando lo stretto legame dell'assessore regionale ai Beni culturali morto nel disastro aereo di ieri in Etiopia, con la zona archeologica di Selinunte. "Raramente - aggiunge Caruso - figli di padri importanti riescono ad avere una personalità autonoma e completa come ha fatto lui, diverso dal padre ma non certo secondo. Come suo padre, che ha dedicato la sua vita a Selinunte dove ha mosso i suoi primi passi nella cultura archeologica, Sebastiano amava Selinunte: qui aveva scoperto un importante tempio a megaron, quello di Hera matronale, nei pressi della Gaggera e al tempio di Malophoros, abbattuto da un terremoto e che lui ha ricostruito in modo esemplare". (ANSA).