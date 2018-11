Spacciano con figlio minorenne,arrestati

(ANSA) - CATANIA, 17 NOV - A Catania spacciavano cocaina a bordo di un'auto in cui c'era anche il figlio di 12 anni. Sono così finiti agli arresti domiciliari nel capoluogo etneo Carmelo Coglitore, di 39 anni, e la moglie Giovanna Lorenza Cliente, di 33. La coppia è stata bloccata dagli agenti della squadra mobile in viale XX Settembre dopo che alcuni colleghi avevano notato movimenti sospetti dell'auto in piazza Sciuti ed avevano visto avvicinarsi alla vettura un uomo che dopo avere scambiato alcune battute con gli occupanti si era allontanato. Dopo aver bloccato quest'ultimo ed averlo trovato con una dose di cocaina, gli agenti si sono messi alla ricerca dell'auto. Bloccata la vettura, hanno controllato la donna, che è trovata in possesso di 12 dosi di cocaina e di una somma di denaro. In casa loro gli agenti hanno poi sequestrato altre 29 dosi di cocaina, 28 grammi della sessa sostanza stupefacente in pietra, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro.