Alberi caduti sulla Pa-Ct, due feriti

(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - L'autostrada Palermo Catania in direzione di Villabate è chiusa per la caduta di due alberi. Nel corso della caduta uno ha investito una vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati portati dai sanitari del 118 al Policlinico. Non sono gravi. Il traffico in uscita dal capoluogo è bloccato in attesa di una verifica da parte dei vigili del fuoco per accertare le condizioni degli altri alberi presenti lungo la carreggiata. Sono presenti in zona diverse pattuglie della polstrada. Si sono formate lunghissime code. A Palermo un passante è stato ferito da un albero che si è spezzato in corso Tukory.