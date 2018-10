Palermo, in viale Magnolie piovono rami

Un po' di vento in viale delle Magnolie a Palermo e i grossi Ficus magnolioides si muovono pericolosamente facendo piovere rami, foglie, le grosse bacche e soprattutto pezzi di tronco che pesano anche 4 o 5 kg. Un passaggio pericolosissimo per pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti che rischiano anche la vita. La strada è percorsa da tanti genitori e bambini che vengono dalle scuole dei dintorni. ''Due anni fa - dice un residente - abbiamo potato gli alberi ma i tecnici del Comune ponevano delle limitazioni. Ogni anno si ripete questa pioggia pericolosa di pezzi di legno.

Finchè non ci scappa il morto tutti si girano dall'altra parte''