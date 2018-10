Musica: Bubbico allo Spasimo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - Dopo il concerto inaugurale della rassegna "Brass at Spasimo", con l'esibizione dei "Four on Six" band, questa settimana la rassegna della Fondazione the Brass Group, firmata da Vito Giordano e Fabio Lannino, prosegue con Sun Village, con Filippo Bubbico feat Carolina Bubbico che si esibiranno al Ridotto dello Spasimo il 19 ottobre alle 21.35.

Polistrumentista, compositore, producer, Filippo Bubbico propone musiche originali che esplorano nuovi sound da potenti groove funk a beat onirici. "Sun Village" è il suo disco d'esordio, uscito a settembre 2018 per Workin' Label.

La Rassegna musicale proseguirà ogni venerdì sera, fino al 4 gennaio, al Blue Brass del ridotto dello Spasimo: il 26 ottobre Vito Giordano Quartet; 2 novembre Soundtrip trio; il 9 Mario Incudine; il 16 Roberto Gervasi trio; il 23 Gianni Gebbia Magnetic trio; il 30 Electric Guitar & Cello; il 6 dicembre Italian Jazz Guitars; il 21 Ornella Cerniglia (piano) - Irene Ientile (voc); infine il 4 gennaio Carla Restivo Paula project.