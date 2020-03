Coppa Davis: vince anche Mager, Italia-Corea sud 2-0

Italia avanti 2-0 al termine della prima giornata nella sfida a porte chiuse con la Corea del Sud a Cagliari, valida per le qualificazioni alla fase finale di Coppa Davis. Il numero uno azzurro Fabio Fognini (11/o al mondo), sulla terra rossa del Tc Cagliari, ha battuto Duckee Lee (n. 251 del ranking Atp) per 6-0, 6-3 in un'ora e 5 minuti. A seguire Gianluca Mager (79 Atp), all'esordio in Coppa Davis, ha battuto Ji Sung Nam (238 Atp) per 6-3, 7-5 in un'ora e 34 minuti. Domani mattina, alle 11, il doppio, e a seguire gli ultimi due singolari.