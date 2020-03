Coppa Davis: Fognini "triste a porte chiuse, ma giusto così"

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAR - Partita chiusa in un'oretta. E Fabio Fognini arriva in conferenza stampa col sorriso sulle labbra. Anche se c'è un po' di amarezza per le porte chiuse: "In questo periodo è giusto così, triste ma giusto - ha detto l'azzurro n.11 al mondo riferendosi agli spalti vuoti - prima la salute e poi il divertimento".

La sfida? "Una gara un po' strana, mi serviva giocare punti: era quello che mi ero prefissato per cercare di recuperare dall'infortunio al polpaccio. Comunque tutto bene. L'importante era portare il punto a casa. Ora speriamo di chiudere la giornata sul due a zero. Giocare per la maglia azzurra è bello e diverso. Non sta a me dire se è giusto fare altre scelte".

Indian Wells? "La situazione è quella che è per questa emergenza- ha detto ancora Fognini - è in forte dubbio così come è in dubbio Miami". Un pensiero a Cagliari: "Mi ricordo qui la partita con la Slovacchia, mi dispiace per i cagliaritani che ci tenevamo tanto a questo appuntamento". (ANSA).