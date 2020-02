Sequestro prodotti carnevale illegali

(ANSA) - ALGHERO, 22 FEB - Oltre 5.550 prodotti per il carnevale sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza della Compagnia di Alghero in quanto privi del marchio CE e quindi non in linea con le normative comunitarie.

I finanzieri hanno passato al setaccio i negozi di Alghero e grazie all'uso delle banche dati in possesso della Guardia di finanza sono risaliti ai fornitori dei prodotti fuori norma, identificati in cittadini di nazionalità cinese che gestiscono un capannone nella zona industriale di Sassari.

In totale sono stati sequestrati circa 5.500 articoli fra maschere, giocattoli e altri prodotti utilizzati per le feste del carnevale.

I negozianti sono stati sanzionati per un totale di 6.500 euro. (ANSA).