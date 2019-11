Cagliari, sequestro ketamina e 2 arresti

Un ingente quantitativo di ketamina sequestrato e due arresti. E' il bilancio dell'operazione antidroga dei carabinieri di Cagliari scattata oggi all'alba.

Due cagliaritani sono finiti in manette con l'accusa di traffico e detenzione di stupefacenti. L'operazione ha visto impegnati gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale con l'esecuzione delle ordinanze e le perquisizioni.

I due, da quanto si apprende, avevano studiato un singolare stratagemma per nascondere un ingente quantitativo di ketamina, sostanza ricavata da un potente anestetico per cavalli conosciuta anche come la "droga dello stupro".