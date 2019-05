Sotterra pistole e droga, arrestato

Un arresto e sequestro di oltre due chili e mezzo di droga e due pistole, di cui una costruita artigianalmente. È il bilancio dell'operazione condotta dagli investigatori della Squadra mobile di Cagliari. In manette è finito Maurizio Secci, cagliaritano di 27 anni già noto alle forze dell'ordine. Il suo arresto è legato al blitz di alcuni giorni fa nel quartiere di San Benedetto. Dopo la cattura di Fabio Corda e Maria Laura Cordeddu, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione che indicava Secci come personaggio coinvolto nello spaccio di droga e nell'occultamento di armi.

I 'falchi' hanno quindi pianificato un servizio di appostamento per seguire i movimenti del 27enne. Lo hanno visto entrare in casa a Monserrato e poi dirigersi in un terreno vicino. A questo punto è scattato il blitz. Grazie anche al fiuto dei cani antidroga messi a disposizione dalla Guardia di finanza, gli agenti della Mobile hanno scoperto un borsone interrato: all'interno c'erano una pistola calibro 9x21 con numero di matricola cancellato e cinque cartucce; una seconda arma costruita artigianalmente calibro 22 con 50 cartucce; 25 panetti di hascisc per un peso complessivo di 2 chili e 456 grammi e due bustine con 150 grammi di marijuana.

Le indagini sono ora indirizzate a scoprire di chi era e a cosa servisse il piccolo arsenale sequestrato, mentre è stato già accertato che l'hascisc ritrovato nel terreno è dello stesso tipo di quello sequestrato alla coppia arrestata a San Benedetto. Nel frattempo, Secci è stato trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di detenzione di armi clandestine, detenzione e spaccio di droga.