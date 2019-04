Sardegna: Giunta "mini", solo 5 nomi

Dopo giorni di trattative serrate il governatore Christian Solinas e le forze politiche del centrodestra hanno raggiunto un accordo sulla definizione della nuova Giunta. Per il momento solo su cinque assessori (su 12 assessorati) di cui leggerà il nome in Aula nella prima seduta della 16/a legislatura, che inizia oggi. Si tratta di Alessandra Zedda di Forza Italia al Lavoro; Mario Nieddu della Lega alla Sanità; Giuseppe Fasolino di Forza Italia alla Programmazione; Gianni Lampis di Fratelli d'Italia all'Ambiente; Gianni Chessa del Psd'Az al Turismo.

Fonti vicine alla presidenza fanno sapere che la lista potrebbe comprendere fino ad otto nomi e che potrebbe cambiare prima che il governatore presenti la sua squadra al Consiglio. Solinas avocherà a sé le altre deleghe. Che saranno assegnate dopo un secondo vertice di maggioranza che dovrebbe tenersi sabato.

RIFORMATORI, FUORI DA GIUNTA MA LEALI AD ALLEATI. "Ad oggi abbiamo ritenuto di non dare il nostro apporto in Giunta". Lo ha dichiarato il coordinatore regionale dei Riformatori, Pietrino Fois, subito dopo l'ufficializzazione delle prime cinque deleghe della Giunta Solinas. Tuttavia, ha aggiunto, "confermiamo lealtà nei confronti del centrodestra perché riteniamo che i punti salienti siano quelli programmatici, ma altrettanto importanti sono le persone per portare a compimento le questioni per noi determinanti". "Noi pensiamo che il presidente, in nome del buon senso che lo contraddistingue, riuscirà a trovare la quadra in questi giorni". Insomma, "la nostra non è una rottura ma una posizione da osservatori che manteniamo in attesa di sviluppi". Un vertice di maggioranza è previsto già per sabato. Sulla formazione della nuova Giunta i Riformatori terranno una conferenza stampa nella Sala Gruppi al secondo piano subito dopo i lavori del Consiglio regionale.