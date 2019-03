Rapina al Banco di Sardegna di Cuglieri

Hanno richiuso i due impiegati e i quattro clienti nell'ufficio prima di agire indisturbati e rubare tutto il contenuto degli sportelli e della macchina automatica che regola il bancomat esterno: un bottino complessiva di circa 50mila euro. Si sono mossi con velocità i due malviventi che hanno fatto irruzione nella filiale di Cuglieri del Banco di Sardegna, in via Libertà.

Volto semicoperto, in mano una pistola, forse una scacciacani, hanno preso tutto quello che era possibile arraffare in pochi minuti e sono fuggiti. Probabilmente un complice li attendeva all'esterno con l'auto. Sul posto i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per risalire ai banditi. Utili indicazioni potrebbero arrivare dalle immagini di videosorveglianza dell'istituto.