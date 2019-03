Anziano aggredito in casa da 2 banditi

(ANSA) - LANUSEI, 4 MAR - E' caccia all'uomo in Ogliastra ai banditi che sabato pomeriggio hanno aggredito con ferocia un anziano di 87 anni a Loceri. I due malviventi, con il volto coperto e armati di una pistola, si sono introdotti in casa del pensionato cercando di costringerlo a consegnare tutti i soldi e i preziosi. Lo hanno colpito più volte alla testa con il calcio della pistola e lo hanno minacciato, ma l'anziano ha opposto resistenza. I due, che hanno fatto in tempo solo a rovistare nella camera da letto, sono stati messi in fuga dalle urla dell'uomo.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Lanusei, guidata dal comandante Claudio Paparella. L'87enne si trova ancora in ospedale sotto controllo medico per un forte trauma alla testa.